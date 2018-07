Shanghai (SID) - Der portugiesische Fußball-Trainer Vitor Pereira tritt beim chinesischen Erstligisten Shanghai IPG die Nachfolge seines Landsmanns Andre Villas-Boas an. Zu den Vertragsmodalitäten machte der Tabellenzweite der abgelaufenen Saison zunächst keine Angabe. Der 49-jährige Pereira war in der abgelaufenen Saison mit 1860 München in der Relegation aus der 2. Bundesliga abgestiegen.

Villas-Boas lässt seinen Trainerjob vorläufig ruhen, der 40-Jährige geht bei der Rallye Dakar (6. bis 20. Januar 2018) als Beifahrer an den Start.