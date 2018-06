Gelsenkirchen (SID) - Domenico Tedesco vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 hat seinen Augsburger Trainerkollegen Manuel Baum in höchsten Tönen gelobt. Vor dem Duell der beiden Klubs am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) in Gelsenkirchen erklärte der Coach des Tabellendritten über Baum: "Er hat es geschafft, das Augsburger Spiel zu perfektionieren. Er hat eine ganz klare Spielidee."

Schalke liegt vor dem vorletzten Hinrundenspieltag nur drei Punkte vor dem FC Augsburg, der im Verlauf der bisherigen Saison die Rolle des Abstiegskandidaten abgelegt hat und sich in Tuchfühlung zu den Europapokalplätzen bewegt.

Ein Einsatz von Nationalspieler Leon Goretzka ist laut Tedesco auch am Mittwoch noch nicht zu erwarten. Bei dem 22-Jährigen, der zuletzt wegen einer knöchernen Stressreaktion im Unterschenkel pausieren musste, wolle man "nichts riskieren". Der Österreicher Alessandro Schöpf (23) könne nach überstandener Kapselverletzung im linken Knie dagegen "wieder eine Option werden".