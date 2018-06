Phnom Penh (AFP) Nach der Auflösung der größten Oppositionspartei in Kambodscha hat die EU ihre Unterstützung für die Wahlkommission des Landes zurückgezogen. Die EU-Vertretung in der Hauptstadt Phnom Penh erklärte am Dienstag, die im kommenden Jahr geplanten Parlamentswahlen könnten nicht als "legitim" angesehen werden, wenn die größte Oppositionspartei "willkürlich" ausgeschlossen werde. Menschenrechtsgruppen hatten die höchstrichterliche Entscheidung von November zur Auflösung der Oppositionspartei CNRP als "Tod" für die Demokratie in Kambodscha kritisiert.

