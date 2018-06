Potsdam/Berlin (dpa) - Die Regierungschefs von Berlin und Brandenburg, Michael Müller (SPD) und Dietmar Woidke (SPD), beraten heute Nachmittag über den Zeitplan für den Hauptstadtflughafen BER.

Nach einer Serie geplatzter Eröffnungstermine will Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup an diesem Freitag bekannt geben, wann der pannengeplagte drittgrößte deutsche Flughafen ans Netz gehen kann.

Das Gespräch diene zur Vorbereitung der Aufsichtsratssitzung am Freitag, sei aber kein Krisentreffen, hatte Brandenburgs Regierungssprecher Florian Engels am Montag betont. Öffentliche Erklärungen im Anschluss an die Sitzung sind nicht geplant.

Ob ein Vertreter des Bundes am Tisch sitzen wird, war unklar. Berlin, Brandenburg und der Bund sind die Eigentümer der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg.

Der BER sollte eigentlich seit sechs Jahren in Betrieb sein. Seither scheitern aber alle Eröffnungstermine an Technikproblemen, Baumängeln und Planungsfehlern. Der Neubau wird seit Jahren saniert. Lütke Daldrup will die Arbeiten im nächsten August abschließen, die Zeit bis dahin ist aber knapp.

Dann folgen Tests, Abnahmen und ein Probebetrieb, wofür in der Vergangenheit rund ein Jahr eingeplant worden war. Lütke Daldrup hatte angedeutet, dass sein neuer Zeitplan zudem Risikopuffer enthalten werde. Damit wäre auch ein Start nach 2019 denkbar.

Die Spekulation über Termine 2020 und 2021 wollte die Flughafengesellschaft vorab nicht kommentieren. "Die Geschäftsführung wird am Freitag einen unternehmerisch verantwortlichen Termin für die Inbetriebnahme benennen", sagte Sprecher Hannes Stefan Hönemann.

Das heutige Gespräch dürfte auch darum kreisen, wie mögliche Zeitpuffer finanziert werden. Der leere Airport verschlingt jeden Monat 17 Millionen Euro Betriebskosten. Zudem fehlen Mieteinnahmen aus Läden und anderen Flächen von 13 bis 14 Millionen.

Die Kosten für das Flughafen-Projekt sind seit Baubeginn 2006 von 2 Milliarden Euro auf 6,5 Milliarden Euro gestiegen, zum Teil auch wegen der deutlichen Vergrößerung des Airports. Nach Angaben von Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) soll ein Finanzierungskonzept möglicherweise erst im März vorgelegt werden.

