Berlin (AFP) Die CSU in Bayern ist wieder im Aufwind. Wenn am kommenden Sonntag Landtagswahlen wären, käme sie auf 40 Prozent, wie der am Mittwoch veröffentlichte Bayern-Trend des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild"-Zeitung ergab. Die Christsozialen legen damit im Vergleich zum Vormonat drei Prozentpunkte zu. Die Grünen verbessern sich um zwei Punkte auf zwölf Prozent. Alle anderen Parteien verlieren.

