Green Bay (SID) - Quarterback Aaron Rodgers kehrt knapp zwei Monate nach seinem Schlüsselbeinbruch in den Kader der Green Bay Packers zurück. "Es war ein sehr langer Weg von dort bis heute", schrieb der Spielmacher bei Instagram zu einem Foto von sich im Krankenbett. "Ich freue mich mitzuteilen, dass mir die Ärzte grünes Licht für eine Rückkehr gegeben haben", so der 34-Jährige.

Rodgers könnte bereits am Sonntag im NFL-Spiel bei den Carolina Panthers zum Einsatz kommen. In den acht Spielen ohne Rodgers holte Ersatzmann Brett Hundley vier Siege für die Packers, kassierte aber auch vier Niederlagen. Green Bay hat mit einer Bilanz von 7:6 immer noch Chancen, die Play-offs zu erreichen. Rodgers war am 19. Oktober am Schlüsselbein operiert worden und am 2. Dezember ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.