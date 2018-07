Dresden (SID) - Abwehrspieler Sören Gonther vom Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden ist erfolgreich an seinem gerissenen Kreuzband im linken Knie operiert worden. Wie Dynamo mitteilte, wird der 30 Jahre alte Abwehrspieler die nächsten Tage noch zur Überwachung in der Klinik in Plattling verbringen. Danach soll Gonther sein Reha-Programm in Dresden beginnen.

Gonther hatte sich am 20. September im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld (0:2) nach einem Schlag einen Riss des vorderen Kreuzbandes zugezogen. In einem ersten Eingriff Anfang Oktober wurden die Bohrkanäle aus der vorangegangenen Kreuzband-Operation aufgefüllt, bevor nun planmäßig eine neue Kreuzbandplastik eingesetzt wurde.