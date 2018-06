Lausanne (SID) - Bei den Nachtests zu den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin hat es keine positiven Nachtests gegeben. Das teilte das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Mittwoch mit. "Das IOC bestätigt, dass die Analysen aller bei den Winterspielen genommener Proben abgeschlossen ist und daraus keine positiven Fälle resultierten", hieß es in einer Stellungnahme.