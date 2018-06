Chicago (SID) - Basketball-Nationalspieler Paul Zipser hat mit den Chicago Bulls den vierten Sieg in Folge in der nordamerikanischen Profiliga NBA gefeiert. Gegen die Utah Jazz setzte sich Chicago mit 103:100 durch. Zipser gelangen in zehn Minuten Einsatzzeit lediglich ein Punkt und drei Rebounds. Bester Werfer war erneut Nikola Mirotic mit 28 Zählern.

Zwei Tage nach der Niederlage im deutschen Duell mit Zipser (85:108) ist Neuling Daniel Theis mit den Boston Celtics in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Celtics, die wieder auf Superstar Kyrie Irving bauen konnten, besiegten die Denver Nuggets mit 124:118 und feierten damit den 24. Saisonsieg. Topscorer Irving kam auf 33 Punkte, Theis gelangen acht Zähler und drei Rebounds. Boston bleibt weiter Spitzenreiter im Osten.

Chicago ist auch nach dem siebten Erfolg nach wie vor zweitschlechtestes Team der Eastern Conference. Mit einer Bilanz von 7:20 liegt das Team vor den Atlanta Hawks mit Nationalspieler Dennis Schröder (6:21).

Der viermalige Allstar Russell Westbrook verbuchte beim 100:95-Auswärtserfolg von Oklahoma City Thunder bei den Indiana Pacers sein neuntes Triple-Double der Saison. Teamkollege Paul George sorgte bei seiner Rückkehr zu den Pacers für schlechte Stimmung bei den heimischen Fans. George, der vor fünf Monaten nach Oklahoma gewechselt war, ließ sich von den Unmutsbekundungen des Publikums nicht beirren. "Ich bin froh, dass dieser Zirkus nun vorbei ist. Jetzt können alle nach vorn schauen", sagte George.