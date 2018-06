Tübingen (AFP) Ein im September nach Afghanistan abgeschobener Flüchtling soll am Donnerstag nach Deutschland zurückkehren. Hasmatullah F. werde am frühen Nachmittag in Frankfurt am Main erwartet, sagte der Tübinger Flüchtlingshelfer Andreas Linder der Nachrichtenagentur AFP. F. war im September von Tübingen zunächst nach Bulgarien abgeschoben worden. Die Menschenrechtsorganisation Bündnis Bleiberecht Tübingen kritisierte, dort sei er "unter Schlägen" zur Ausreise in sein Heimatland gezwungen worden.

