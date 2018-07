Kopenhagen (SID) - Der Olympiasechste Philip Heintz ist bei der Kurzbahn-EM in Kopenhagen zu Silber über 400 m Lagen geschwommen. Der 26-Jährige aus Heidelberg musste sich im Finale in 4:03,16 Minuten nur dem Ungarn Peter Bernek geschlagen geben. Jacob Heidtmann (Elmshorn) schlug als Sechster an.

"Mit der Zeit bin ich nicht ganz zufrieden, aber über den Vize-Europameister freue ich mich einfach. Ich bin hierher gekommen und wollte die Medaille", sagte Heintz und ergänzte mit Blick auf seine Paradestrecke am Freitag: "Ich hoffe, dass ich über 200 m noch einen abzünden kann."

Zuvor hatte Kurzbahn-Doppelweltmeister Marco Koch seinen Titel über 200 m Brust zwar verloren, aber ebenfalls Silber gewonnen. Der 27-Jährige aus Darmstadt musste sich in 2:01,52 Minuten nur dem Russen Kirill Prigoda geschlagen geben. Fabian Schwingenschlögl (Neckarsulm) landete mit persönlicher Bestzeit (2:04,67) auf Platz sechs.

Mit deutschem Rekord war zuvor Aliena Schmidtke als Fünfte ins Finale über 50 m Schmetterling geschwommen. Die 25-Jährige aus Magdeburg blieb in 25,62 Sekunden zwei Hundertstel unter ihrer alten Bestmarke vom August.