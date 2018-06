Val-d'Isère (SID) - Aufgrund der Wettervorhersage hat der Internationale Ski-Verband (FIS) eine Änderung des Programms für die alpinen Weltcup-Wettbewerbe der Frauen am kommenden Wochenende in Val d'Isere vorgenommen. Die für Samstag vorgesehene Abfahrt wurde vorläufig gestrichen, stattdessen wird der am vergangenen Wochenende in St. Moritz ausgefallene Super-G nachgeholt. Startzeit ist 10.30 Uhr.