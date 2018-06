Brüssel (AFP) Deutschland und Frankreich wollen in den kommenden drei Monaten Vorschläge zur Reform der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ausarbeiten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kündigte am Freitag zum Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel an, dass sie bis März mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron "unsere Haltung hier zuammenbringen" wolle. Nun sei die richtige Zeit für Strukturreformen und eine Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion. Es gebe in der Euro-Zone "Einigkeit darüber", dass solche Reformen nötig seien.

