Berlin (AFP) Die deutsche Modeindustrie und der Bekleidungshandel vernachlässigen Männer als Kundengruppe: Herrenmodeabteilungen würden in der Regel auf weniger attraktive Flächen verbannt, in der Werbung sei Männerbekleidung unterrepräsentiert, und mit der Warenpräsentation lägen Händler und Hersteller oft daneben, zitierte die "Welt" am Freitag aus einer Studie der Strategieberatung Oliver Wyman. Männer seien "die vergessene Konsumentengruppe".

