Mainz (AFP) Das ZDF rechnet im kommenden Jahr mit steigenden Ausgaben. Der Fernsehrat genehmigte am Freitag in Berlin den Haushaltsplan 2018 mit Gesamtaufwendungen von 2,374 Milliarden Euro, wie der Sender in Mainz mitteilte. Ein Fehlbetrag von 116 Millionen Euro soll demnach aus Rücklagen finanziert werden. Der Haushaltsplan für das laufende Jahr hatte ein Ausgabenvolumen von 2,318 Milliarden Euro. Das ZDF versicherte, die laufende Beitragsperiode von 2017 bis 2020 "mit einem positiven Ergebnis abzuschließen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.