Berlin (AFP) Im Streit um Polens Justizreform erwartet EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger für kommende Woche einen Beschluss der EU-Kommission zur Einleitung eines beispiellosen Strafverfahrens. "Ich vermute, dass wir am Mittwoch bereit sind, diesen Schritt einzuleiten", sagte Oettinger am Freitag im Deutschlandfunk. "Es spricht viel dafür, dass Artikel sieben (des EU-Vertrages) erstmals in Sachen Polen angewandt wird." Das Verfahren kann theoretisch zum Stimmrechtsentzug auf EU-Ebene führen.

