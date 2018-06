New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat hat am Samstag über einen Resolutionsentwurf gegen die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump beraten, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. In dem der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden Textentwurf Ägyptens wird jegliche einseitige Entscheidungen zum Status von Jerusalem als rechtlich wirkungslos bezeichnet.

