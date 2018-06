Berlin (AFP) Der Familiennachzug von Flüchtlingen aus Griechenland nach den europäischen Dublin-Regeln kommt nach langem Stocken wieder voran. Im November seien 558 Angehörige von bereits in Deutschland lebenden Flüchtlingen eingereist, berichtete die "Neue Osnabrücker Zeitung" am Samstag unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion. In den beiden Monaten davor seien es jeweils knapp 270 Menschen gewesen.

