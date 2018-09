Aue (SID) - Erzgebirge Aue und der 1. FC Heidenheim treten in der 2. Fußball-Bundesliga auf der Stelle. Die beiden Tabellennachbarn trennten sich am letzten Spieltag vor der Winterpause 1:1 (1:0) und verpassten so beide einen wichtigen Dreier im Kampf um den Klassenerhalt.

Cebio Soukou (8.) bescherte den Gastgebern vor 6500 Zuschauern mit seinem dritten Saisontreffer zunächst einen Start nach Maß. John Verhoek (90.+1) rettete den Baden-Württembergern in der Schlussphase zumindest einen Punkt, der dem Tabellen-14. Heidenheim (22 Punkte) und den zwölftplatzierten Erzgebirglern (23) allerdings nicht weiterhilft.

Nach der frühen Führung durch Soukous leicht abgefälschten Rechtsschuss zeigte Aue im ersten Durchgang weiter die bessere Spielanlage. Den Heidenheimern gelang in der Offensive aber auch viel zu wenig, um die gut organisierten Veilchen ernsthaft im Bedrängnis zu bringen.

Nach der Pause blieb die Begegnung auf äußerst überschaubarem Niveau. Torchancen waren auf beiden Seiten über weite Strecken Mangelware, erst beim letzten Aufbäumen nutzte Wittek eine Ecke zum nicht unverdienten Ausgleich.