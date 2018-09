Athen (AFP) 32 von der griechischen Küstenwache aufgegriffene türkische Flüchtlinge wollen in Griechenland Asyl beantragen. Wie die Küstenwache am Samstag mitteilte, waren die türkischen Staatsbürger in der Nacht zum Freitag in einem Schlauchboot nahe dem Inselchen Inousses in der Ostägäis entdeckt worden. Sie wurden zur Registrierung und Personenkontrolle auf die Insel Chios gebracht.

