Den Haag (AFP) Ein offenbar geistig verwirrter Mann hat Militärpolizisten am Amsterdamer Flughafen Schiphol am Freitag mit einem Messer bedroht, bevor er angeschossen wurde. Der Mann sei "verwirrt" gewesen, sagte ein Militärpolizeisprecher am Samstag. Der Vorfall hatte sich am Vortag ereignet und zu einer vorübergehenden Räumung der Flughafen-Eingangshalle, in der sich zahlreiche Geschäfte und Restaurants befinden, geführt. Es kam zu einer Panik.

