Igls (SID) - Weltmeister Francesco Friedrich (Oberbärenburg) hat zum dritten Mal die Zweierbob-EM gewonnen und dabei auch seinen ersten Weltcup-Sieg im Olympia-Winter gefeiert. Der 27-Jährige setzte sich mit Anschieber Thorsten Margis bei der fünften Saisonstation im österreichischen Igls durch und wird als Welt- und Europameister zu den Winterspielen nach Pyeongchang (9. bis 25. Februar) reisen.

"Das war ein sehr starkes Rennen mit überragenden Startzeiten", sagte Bundestrainer Rene Spies in der ARD: "Wichtig ist vor allem, dass Francesco endlich wieder gewonnen hat. Danach kommt oft vieles von allein. Insgesamt läuft die Vorbereitung auf Olympia sehr gut, wir kommen langsam in Schwung."

Der Schweizer Clemens Bracher wurde Zweiter der EM-Wertung, Johannes Lochner (Stuttgart) sicherte sich mit Anschieber Joshua Bluhm die Bronzemedaille. Im Bobsport wird die EM im Rahmen eines Weltcup-Rennens ausgetragen, bei dem die nicht europäischen Starter dann aus dem Ergebnis genommen werden.

In der Weltcup-Wertung konnte nur Friedrich die starken Kanadier in Schach halten. Der Sachse verwies Justin Kripps und Nick Poloniato auf die Ränge zwei und drei. Für Lochner genügte es zu Rang fünf. Nico Walther (Oberbärenburg) holte mit Anschieber Christian Poser nur den siebten EM-Rang und Platz 12 im Weltcup.

Vor allem Friedrich war in den vergangenen Wochen mit Blick auf Olympia noch das Sorgenkind des deutschen Bob- und Schlittenverbandes (BSD) gewesen. Im kleinen Schlitten hatte er die vergangenen Jahre dominiert, bei der Heim-WM im vergangenen Winter krönte er sich zudem erstmals zum Doppel-Weltmeister. In dieser Saison musste Friedrich nun allerdings bis kurz vor der Weihnachtspause auf seinen ersten Sieg warten.

Das lag auch an Schwierigkeiten mit seinem neuen Wallner-Schlitten, der in der Bahn zuletzt nicht auf Siegtempo kam. In Igls legte Friedrich nun aber zwei saubere und schnelle Durchgänge hin, vor allem am Start war er mit zwei Bestzeiten zudem herausragend.