New York (SID) - Basketball-Superstar LeBron James hat in der nordamerikanischen Profiliga NBA einen weiteren Meilenstein gesetzt. Durch sein 60. "Triple-Double" beim 109:100-Erfolg seiner Cleveland Cavaliers gegen Utah Jazz rückte der 32-Jährige in der "ewigen" Bestenliste für zweistellige Werte in den drei wichtigsten Kategorien in einem Spiel auf den sechsten Rang vor. Mit 29 Punkten, elf Rebounds und zehn Vorlagen schaffte James zum fünften Mal in der laufenden Saison und zum dritten Mal in den vergangenen vier Spielen ein "Triple-Double".

Die meisten "Triple-Double" in der NBA-Historie stehen für Oscar Robertson zu Buche: Zwischen 1960 und 1974 schaffte "The Big O" das Kunststück 181-mal. Zum fünften Platz von NBA-Ikone Wilt Chamberlain fehlen James noch 19 weitere "Triple-Double".

Im Schatten der James-Gala in Cleveland erregten auch deutsche Korbjäger in de NBA Aufmerksamkeit. Rookie Maximilian Kleber musste mit den Dallas Mavericks und Topstar Dirk Nowitzki bei den San Antonio Spurs mit 96:98 zwar die zweite Niederlage in Serie hinnehmen, avancierte jedoch durch seinen persönlichen NBA-Höchstwert von 21 Punkten zum besten Werfer seines Teams.

Den bisherigen Punkterekord in seiner ersten NBA-Saison hatte der frühere Münchner mit 16 Zählern Ende November gegen die Brooklyn Nets erzielt und vor Wochenfrist gegen die Minnesota Timberwolves eingestellt. Da Nowitzki gegen die Spurs auf 19 Zähler kam, waren erstmals die beiden Würzburger die erfolgreichsten Spieler der Texaner.

Daniel Theis stellte derweil bei den Boston Celtics seine Nehmerqualitäten unter Beweis. Trotz seines Nasenbeinbruchs aus der 95:107-Heimniederlage des Rekordmeisters am Vortag gegen Utah lief der NBA-Neuling beim 102:93-Erfolg seines Team auf und verbuchte auch noch fünf Punkte.