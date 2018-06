Santiago de Chile (AFP) In Chile hat der frühere konservative Staatschef Sebastián Piñera die Präsidentschaftswahl gewonnen. Der 68-jährige Geschäftsmann setzte sich in der Stichwahl am Sonntag gegen seinen Kontrahenten Alejandro Guillier durch, wie die Behörden nach Auszählung fast aller Stimmen mitteilten. Der Mitte-links-Kandidat Guillier räumte seine Niederlage ein.

