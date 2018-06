Cochem (AFP) Zwei digitale Schnitzeljäger haben bei einem sogenannten Geocaching in Rheinland-Pfalz einen Polizeieinsatz ausgelöst. Bewohner der Gemeinde Moselkern meldeten am Sonntagmorgen eine "verdächtige Beobachtung" in einem Waldgebiet, wie die Polizei in Cochem mitteilte. Zwei Unbekannte hätten unterhalb einer Baumwurzel einen Koffer in einer Plastiktüte versteckt.

