Friedrichshafen (dpa) - Nach der Flucht eines verurteilten Mörders bei einem Haftausflug am Bodensee fahndet die Polizei weiter nach dem Mann. Der 42-Jährige konnte noch nicht gefasst werden. Aus ermittlungstechnischen Gründen gebe es keine weiteren Informationen, so die Polizei. Der Häftling war in Begleitung von zwei Beamten nach Friedrichshafen gereist, um sich am Donnerstag in einem Café mit seiner Familie zu treffen. Nach einem Toilettengang rannte er davon. Er verbüßt der Polizei zufolge wegen Mordes seit 1997 eine lebenslange Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Heilbronn.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.