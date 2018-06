Cancún (SID) - Die zweimalige italienische Florett-Weltmeisterin Arianna Errigo hat zum ersten Mal einen Podestplatz mit dem Säbel erreicht. Beim Grand Prix in Cancun/Mexiko verlor die Team-Olympiasiegerin von London 2012 erst im Finale gegen die Ukrainerin Olga Charlan 6:15. Beste Deutsche war Anna Limbach (Dormagen) auf Platz 21.

Errigo hat sich für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 Historisches vorgenommen. Die 29-Jährige will sich sowohl mit dem Florett als auch mit dem Säbel qualifizieren und in Japan auch mit beiden Waffen Medaillen gewinnen.

Für Experten ist Errigos Vorhaben vergleichbar mit der Aufgabe, die ein Leichtathlet zu bewältigen hätte, wenn er sowohl im 100-m-Sprint als auch im 800-m-Lauf Weltspitze sein will. Zuletzt Olympiamedaillen mit zwei verschiedenen Waffen gewann der Franzose Lucien Gaudin im Jahr 1928.