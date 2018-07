Igls (SID) - Weltmeister Johannes Lochner (Stuttgart) hat bei den Europameisterschaften in Igls einen Doppelsieg der deutschen Viererbobs angeführt. Acht Wochen vor den Olympischen Spielen gewann der 27-Jährige am Sonntag vor Co-Weltmeister Francesco Friedrich. Nico Walther (beide Oberbärenburg) wurde EM-Vierter hinter dem Letten Oskars Melbardis. In der Weltcup-Wertung brach einzig der Kanadier Justin Kripps die europäische Dominanz, er belegte Rang zwei hinter Lochner.

Damit ging am Sonntag eine für den deutschen Bobverband BSD starke EM zu Ende. Friedrich hatte am Samstag den Titel im Zweierbob errungen, in Igls gelang dem Sachsen damit auch sein erster Weltcup-Saisonsieg. Die Frauen schafften überraschend sogar einen Dreifach-EM-Sieg, Stephanie Schneider (Oberbärenburg) setzte sich vor Mariama Jamanka (Oberhof) und Anna Köhler (Winterberg) durch.

Im Bobsport wird die EM im Rahmen eines Weltcup-Rennens ausgetragen, bei dem die nicht europäischen Starter dann aus dem Ergebnis genommen werden. Die deutschen Frauen konnten aber auch mit der starken Konkurrenz aus Nordamerika mithalten. Schneider war nicht zu schlagen, Weltmeisterin Elana Meyers Taylor aus den USA wurde Zweite vor Jamanka. Olympiasiegerin Kaillie Humphries (Kanada) musste sich mit Rang vier vor Köhler begnügen.

Einzig der Zweier der Männer bereitete jenseits der starken Leistung von Friedrich Sorgen. Nur der Oberbärenburger konnte die starken Kanadier in Schach halten, er verwies Justin Kripps und Nick Poloniato auf die Ränge zwei und drei. Für Lochner genügte es zu EM-Rang drei und Platz fünf im Weltcup, Walther holte nur die Ränge sieben und zwölf.