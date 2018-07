Toblach (SID) - Norwegens neuer Skilanglauf-Star Johannes Hösflot Kläbo hat auch beim Weltcup in Toblach seine Dominanz unter Beweis gestellt. Der 21-Jährige holte am Sonntag im Verfolgungsrennen über 15 km einen Rückstand von 35,2 Sekunden auf und feierte seinen bereits siebten Saisonsieg. Nie zuvor in der Geschichte des Weltcups hatte ein Langläufer schon vor dem Jahreswechsel so viele Erfolge auf dem Konto.

Kläbo gewann das letzte Rennen vor der Tour de Ski (30. Dezember bis 7. Januar) knapp vor dem Russen Sergej Ustjugow und Alexej Poltoranin aus Kasachstan. Bester deutscher Starter war Lucas Bögl (Gaißach) auf Platz 22, auch Andreas Katz (Baiersbronn) sammelte auf dem 23. Rang noch Weltcup-Punkte. Damit hat weiter kein DSV-Läufer auch nur einen Teil der Olympianorm (einmal Top acht oder zweimal Top 15) erfüllt.