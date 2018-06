Leipzig (SID) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Marvin Compper steht vor einem Wechsel von Bundesligist RB Leipzig zum schottischen Meister Celtic Glasgow. Übereinstimmenden Medienberichten aus Deutschland und Schottland zufolge sind bei dem Transfer nur noch Details zu klären.

Compper, der in Leipzig noch einen Vertrag bis 2019 besitzt, weilte in der vergangenen Woche bereits auf der Insel, um den Deal abzuschließen. In Schottland wird berichtet, dass der 32-Jährige eine Ablöse in Höhe von einer Million Pfund (1,13 Millionen Euro) kosten würde.

Der Innenverteidiger, der 2008 gegen England (1:2) sein einziges Länderspiel bestritten hatte, hatte unter Trainer Ralph Hasenhüttl in Leipzig keine Perspektive mehr. In der vergangenen Saison noch Abwehrchef, absolvierte er in dieser Hinrunde nur drei Pflichtspiele für RB.