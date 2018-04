Köln (SID) - Der Fußballtalk "Doppelpass" bei Sport1 verzeichnete in der Hinrunde der Fußball-Bundesliga mit 1,01 Millionen Zuschauern im Schnitt einen Rekordwert. Zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison stand die Quote bei 870.000 Zusehern im Schnitt.

Den besten Wert in dieser Saison erreichte der Fußballtalk am 19. November, als durchschnittlich 1,18 Millionen Zuschauer die Sendung gesehen hatten. Der Marktanteil lag an den 17 Bundesliga-Spieltagen im Schnitt bei 7,7 Prozent. In der Sport1-Kernzielgruppe (Männer von 14 bis 49 Jahre) erreichte der Sender 10,9 Prozent.