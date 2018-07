Manchester (SID) - Der englische Fußball-Nationalspieler Raheem Sterling ist offenbar Opfer einer "rassistisch motivierten Körperverletzung" geworden. Wie die Polizei in Manchester mitteilte, hat sie Ermittlungen in der Sache aufgenommen, die sie ein "Verbrechen aus Hass" nannte. Dieses soll sich am vergangenen Samstag zugetragen haben.

Medienberichten zufolge wurde Sterling am Morgen des Premier-League-Spiels mit Manchester City gegen Tottenham Hotspur (4:1) am Trainingszentrum der Citizens von einem Mann rassistisch beleidigt und gegen das Bein getreten. Sterling (23) erzielte in der folgenden Begegnung zwei Treffer.