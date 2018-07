Moskau (AFP) Drei Monate vor der Wahl eines neuen Präsidenten hat in Russland offiziell der Wahlkampf begonnen. Das Oberhaus veröffentlichte am Montag eine entsprechende Verordnung in der amtlichen Zeitung "Rossijskaja Gaseta".

