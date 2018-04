London (SID) - Die Geheimfavoriten Daryl Gurney aus Nordirland und Mensur Suljovic aus Österreich haben bei der 25. Weltmeisterschaft der Professional Darts Corporation (PDC) im Londoner Alexandra Palace ihre Auftaktmatches gewonnen. Die Nummer vier der PDC-Geldrangliste Gurney setzte sich gegen den Belgier Ronny Huybrechts mit 3:1 nach Sätzen durch, die Nummer fünf Suljovic blieb gegen den früheren Finalisten Kevin Painter aus England ohne Satzverlust.

Am Dienstag und am Mittwoch greifen die beiden deutschen Teilnehmer Kevin Münch (Bochum) und Martin Schindler (Strausberg) bei der mit umgerechnet 2,1 Millionen Euro dotierten Veranstaltung ins Geschehen ein. Die WM steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des 16-maligen Champions Phil Taylor, der seine Profilaufbahn nach dem Turnier beenden wird.