Kabul (AFP) Bewaffnete Angreifer haben am Montag ein Ausbildungszentrum des afghanischen Geheimdienstes in Kabul gestürmt. Die Gruppe sei am Morgen in das im Bau befindliche Gebäude eingedrungen, sagte ein Sprecher des Innenministeriums der Nachrichtenagentur AFP. Die Kämpfe im Bezirk Afschar dauerten an. Angaben über mögliche Opfer könne er nicht machen. Auch die Zahl der Angreifer sei unklar, sagte der Sprecher.

