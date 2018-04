Washington (AFP) Ein Stromausfall hat für Chaos am Flughafen von Atlanta, dem meistgenutzten Flughafen der Welt, gesorgt. Wegen der Panne auf dem Flughafen im US-Bundesstaat Georgia hatten am Sonntag hunderte Flüge Verspätung oder wurden gestrichen, wie auf die Luftfahrt spezialisierte Internetseiten meldeten. In den sozialen Medien wurden Fotos und Videos veröffentlicht, die Menschen in dunklen Gängen auf dem Flughafen zeigen.

