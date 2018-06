Alta Badia (SID) - Ski-Rennläufer Alexander Schmid (Fischen) ist beim Weltcup-Parallel-Riesenslalom in Alta Badia/Italien nach einem Missgeschick früh ausgeschieden. Beim Erstrundenduell mit Henrik Kristoffersen verlor der Allgäuer im zweiten Lauf seinen rechten Stock und musste sich dem Norweger am Ende mit 0,17 Sekunden Rückstand geschlagen geben. Den ersten Durchgang hatte der einzige deutsche Starter im 32er-Feld mit 0,14 Sekunden Vorsprung für sich entschieden.

Kristoffersen drang bis ins Finale vor, wo er aber Matts Olsson hauchdünn unterlag. Der 29 Jahre alte Schwede feierte mit drei Hunderstelsekunden Vorsprung den ersten Weltcupsieg seiner Karriere. Platz drei ging an Österreichs Ski-Star Marcel Hirscher.

Der 23-jährige Schmid hatte sich mit Platz sechs beim Riesenslalom in Val d'Isere Anfang des Monats ein Ticket für die Winterspiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) gesichert. Medaillenhoffnung Stefan Luitz (Bolsterlang) hatte sich beim Riesenslalom am Vortag das Kreuzband gerissen und muss bei Olympia wie Deutschlands Ski-Star Felix Neureuther (Partenkirchen) passen.