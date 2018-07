Barcelona (SID) - Für Fußball-Superstar Lionel Messi vom spanischen Spitzenklub FC Barcelona ist die Ruhe unterm Weihnachtsbaum entscheidend vom Ausgang des Clasicos bei Erzrivale Real Madrid am Samstag (13.00) abhängig. "Dieses Spiel ist immer etwas ganz Besonderes. Es wäre wunderbar, wenn wir in Madrid gewinnen könnten, weil es uns einen enormen Vorteil verschaffen und Weihnachten versüßen würde", sagte der 30-Jährige bei der Verleihung der "Pichichi"-Trophäe für den besten Torjäger der spanischen Liga 2016/17.

Messi hatte in der vergangenen Spielzeit in 34 Begegnungen 37 Tore erzielt - Meister wurde aber Real. Dennoch wurde der argentinische Nationalspieler am Montagabend auch mit der "Alfredo Di Stefano"-Trophäe als bester Spieler der Primera Division geehrt. Den Preis als wertvollster Profi bekam Messis Teamkollege Andres Iniesta.

Der Barca-Kapitän spielte die Bedeutung des Clasico für den weiteren Saisonverlauf herunter. "Es ist Dezember und daher sehr schwierig, von einer Entscheidung im Titelkampf zu sprechen", sagte Iniesta. Barcelona führt die Tabelle ungeschlagen mit 42 Punkten aus 16 Spielen an. Zweiter ist Atletico Madrid (36) vor dem FC Valencia (34) und Real (31), das allerdings ein Spiel weniger bestritten hat.

"Ein Sieg in Madrid wäre ein weiterer Schritt zur Meisterschaft, aber wir dürfen Atletico nicht vergessen", sagte Iniesta. Er erwarte wie immer ein kompliziertes Spiel, es werde schwierig, die drei Punkte zu holen.