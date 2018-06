Moskau (SID) - Eiskunstlauf-Weltmeisterin Jewgenija Medwedewa aus Russland wird wegen einer Fußverletzung nicht an den nationalen Titelkämpfen in der kommenden Woche in St. Petersburg teilnehmen. Der nächste Start der 18-Jährigen ist bei der EM Mitte Januar in Moskau geplant. Die Olympia-Teilnahme der zweimaligen Europameisterin soll nicht gefährdet sein.