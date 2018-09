Oakland (SID) - Basketball-Superstar Stephen Curry wird auch die Neuauflage des NBA-Finales zwischen seinen Golden State Warriors und den Cleveland Cavaliers verpassen. Die beiden Teams treffen am ersten Weihnachtstag in Oakland aufeinander. Curry leidet immer noch an den Folgen einer Verstauchung im rechten Knöchel, die er sich Anfang Dezember im Spiel bei den New Orleans Pelicans zugezogen hatte.

Die Verletzung wurde am Dienstag erneut untersucht. Daraufhin gab das Team bekannt, dass Curry noch mindestens eine Woche pausieren muss. Bis Weihnachten bestreitet der amtierende Meister noch drei Heimspiele: gegen die Memphis Grizzlies (Mittwoch), die Los Angeles Lakers (Freitag) und die Denver Nuggets (Samstag).