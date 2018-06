Köln (SID) - Die Iserlohn Roosters haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den fünften Tabellenplatz erobert. Das Team von Trainer Rob Daum gewann am Seilersee 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven und zogen mit jetzt 51 Punkten an den Schwenninger Wild Wings (50), den Kölner Haien (49) und dem Gegner aus Bremerhaven (48) vorbei.

Chad Costello (13.) und Jack Combs (21./60.) schossen Iserlohn zum dritten Sieg in Serie. Christopher Rumble (38.) traf für die Gäste. Schlusslicht Straubing Tigers (31) gewann am Mittwoch 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) gegen den Tabellenzehnten Düsseldorfer EG (44).