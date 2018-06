Berlin (dpa) - Zum Abschluss des Fußball-Jahres 2017 kommt es im DFB-Pokal-Achtelfinale zum Klassiker zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Die beiden Top-Clubs treffen heute schon in der siebten Pokal-Saison in Serie aufeinander, im vergangenen Jahr hatte der BVB in München triumphiert. Spannend wird es auch im Westen, wo der Tabellensechste Borussia Mönchengladbach den Vierten Bayer Leverkusen empfängt. Werder Bremen hat den SC Freiburg zu Gast, Eintracht Frankfurt spielt bei Zweitligist Heidenheim.

