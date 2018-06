London (AFP) Der britische Vize-Premierminister Damian Green ist nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung zurückgetreten. Premierministerin Theresa May erklärte am Mittwoch in einem an Green gerichteten Brief, sie bedaure den Rücktritt. Demnach hatte sie ihren Stellvertreter selbst zu dem Schritt aufgefordert. Green gilt als einer der engsten Vertrauten der britischen Regierungschefin.

