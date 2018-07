Paris (AFP) Liebe macht taub: Wenn der Trommler-Fisch (Cynoscion othonopterus) im Golf von Kalifornien sich paart,droht Meeressäugern in der Nähe ein Gehörschaden. Wie Wissenschaftler in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie beschreiben, sind die in tropischen und gemäßigten Gebieten des Westatlantiks und des östlichen Pazifiks lebenden Umberfische richtige Krachmacher beim Sex. "Der Fisch sei der nach bisherigen Aufnahmen "lauteste der Welt", erklärt Timothy Rowell von der Universität von San Diego in der Fachzeitschrift "Biology Letters". Wegen Überfischung ist die Art bedroht.

