Berlin (AFP) In der Türkei ist ein weiterer inhaftierter Deutscher freigelassen worden. Mit der Ausreise von David Britsch nach Deutschland seien "Monate der Ungewissheit und des Wartens in türkischer Abschiebehaft endlich vorbei", teilte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) am Donnerstagabend mit. "Es ist gut, dass Herr Britsch endlich wieder zuhause in Deutschland ist."

