Duisburg (AFP) Ein Stromschlag aus einer Bahn-Oberleitung hat einen Jugendlichen in Duisburg lebensgefährlich verletzt. Der 15-Jährige sei am Mittwochabend im Bissingheimer Bahnhof auf einen abgestellten Kesselwaggon geklettert, teilte die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt am Donnerstag mit. Nach dem Stromschlag stürzte er ab und fiel zwischen die Gleise.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.