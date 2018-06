Düsseldorf (AFP) Der Patentstreit um Ersatzklingen für Rasierer zwischen den Konzernen Wilkinson Sword und Gillette ist am Donnerstag vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht (OLG) in eine neue Runde gegangen. Rund fünf Monate nach einer ersten Entscheidung des Landgerichts der nordrhein-westfälischen Stadt startete dort in nächster Instanz die Berufungsverhandlung im Eilverfahren.

