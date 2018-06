Berlin (AFP) Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) hat seine Partei aufgefordert, möglichst rasch eine Regierungsbildung zu ermöglichen und wieder in eine große Koalition zu gehen. "Kommt in die Pötte, und zwar möglichst schnell", sagte Schröder der Deutschen Welle und dem Mitteldeutschen Rundfunk. Er fügte hinzu: "Natürlich kein Theater, sondern eine Große Koalition, was sonst."

