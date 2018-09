Berlin (dpa) - Die durch ein Video dokumentierten antisemitischen Ausfälle eines 60-Jährigen in Berlin sind nach Angaben des betroffenen israelischen Restaurantchefs "nur die Spitze des Eisbergs". Sein Lokal bekomme monatlich im Durchschnitt zwei Hassmails, sagte Yorai Feinberg. Feinberg war am Dienstag vor seinem Restaurant in Berlin-Schöneberg von einem Passanten massiv beschimpft worden. Der Vorfall wurde von einer Freundin des Wirtes gefilmt. Das Video zeigt, wie der 60-Jährige gegen Juden hetzt und den Besitzer des Restaurants heftig beleidigt.

