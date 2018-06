Paris (AFP) Wegen frauenfeindlicher Witze hat der französische Rundfunkrat CSA eine Strafe von einer Million Euro gegen den privaten Radiosender NRJ verhängt. Die CSA beanstandete am Mittwochabend in Paris, eine Frau sei in einem Telefonscherz des Hitradios zutiefst gedemütigt und beleidigt worden. Der Sender kündigte Berufung gegen die Strafe an und erklärte, er achte die "Gleichstellung von Frauen und Männern".

